Viaggia su un’auto “irregolare“: denunciato per ricettazione

Avrebbe noleggiato un’auto poi, pagata una mensilità, sarebbe scomparso nel nulla. Non la vettura. Che la polizia ha individuato in via Marie Curie dove era stata segnalata da un dipendente dell’agenzia di noleggio. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno potuto appurare che all’interno della vettura in sosta c’era un uomo. Non chi aveva sottoscritto il contratto per l’utilizzo della vettura, ma un automobilista che aveva avuto in prestito macchina da un amico, così ha raccontato ai poliziotti, dopo che la sua era andata distrutta in un incidente stradale. L’uomo, 52 anni, è stato denunciato per ricettazione. Denunciato anche il titolare di contratto di noleggio scomparso nel nulla, si tratta di un italiano di 37 anni. Nei suoi confronti l’agenzia ha presentato denuncia dopo aver atteso invano il pagamento del corrispettivo e averlo ripetutamente cercato senza successo. Viene ipotizzata l’appropriazione indebita.