Viabilità, rivoluzione in centro Cambiano le regole di sosta

In arrivo una rivoluzione per la viabilità del centro storico. La giunta comunale ha dato mandato alla Polizia Municipale di provvedere ad un aggiornamento della viabilità e delle regole di sosta nel centro storico del capoluogo. "L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Virginio Caparvi - vuole infatti limitare il numero di automobili che possono accedere e sostare nel centro storico. Si tratta di un’operazione di decoro che dobbiamo alla bellezza del nostro borgo, una bellezza che va esaltata e non certo mortificata da soste selvagge e percorrenze inutili. Si è scelto di stabilire, quali autorizzati, i residenti stabili eo operatori economici che ne faranno richiesta".

Il centro storico è suddiviso in due zone residenziali zona A e zona B. All’interno di queste due zone sono previste delle aree di sosta riservate esclusivamente agli autorizzati. Gli stessi dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale. È previsto il rilascio di una sola autorizzazione alla sosta per ogni nucleo familiare.

Ogni autorizzato può sostare il veicolo solo nella propria area di appartenenza. Evidente infatti che i residenti della Zona B (piazza Umberto I, ad esempio) avranno posti autorizzati in zona B (parte bassa) ma non potranno sostare in posti per autorizzati in zona A (parte alta). Stabilito anche il divieto di transito sotto i portici, via dei Belgi, via San Martino (eccetto autorizzati); divieto di sosta in piazza San Filippo; possibilità di percorrenza in discesa di via le Mura solo per gli autorizzati; divieto di transito in via Tullio Pontani (eccetto autorizzati), sosta solo in un lato per gli autorizzati; divieto di sosta lungo il borgo se non per gli autorizzati e comunque solo su lato destro; gli spazi riservati ai residenti lungo la circonvallazione (gialli) vengono riportati a libera sosta (poiché poco funzionali), in favore di un parcheggio per soli autorizzati in piazzetta Fiorelli (zona B ).