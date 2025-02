Viabilità, mossa anti-file a Olmo: "Nuova rotatoria al Quattrotorri"

In queste ultime settimane l’amministrazione comunale di Corciano, con il sindaco Lorenzo Pierotti e l’assessore allo Sviluppo economico, personale, viabilità, trasporti, e lavori pubblici Stefano Gabrielli, sono impegnati in una serie di incontri con i rappresentanti della nuova Giunta e del nuovo Consiglio regionale dell’Umbria.

"Fra i temi affrontati ci sono alcune priorità che meritano una soluzione definitiva - afferma l’assessore Gabrielli - Insieme al capogruppo del Partito democratico Cristian Betti e all’assessore regionale Francesco De Rebotti abbiamo posto l’attenzione sulla rotatoria Quattrotorri e lo spostamento della stazione ferroviaria di Ellera. Mobilità veicolare e mobilità alternativa rappresentano uno snodo fondamentale per chi vive e opera nel territorio corcianese. Risolvere definitivamente il nodo Quattrotorri con una grande rotatoria da realizzarsi a fianco dell’attuale e spostare la stazione di Ellera in corrispondenza del centro commerciale Quasar rappresenterebbero due interventi strategici con ricadute evidenti sullo snellimento del traffico e la possibilità di utilizzare diverse forme di mobilità in un sistema intermodale per raggiungere le diverse destinazioni della città capoluogo.

Tutto ciò sarà approfondito in un prossimo, ulteriore incontro al quale l’assessore De Rebotti intende invitare anche l’amministrazione comunale di Perugia, altro attore protagonista di questi aspetti".

Altro tema che presto sarà affrontato con l’assessorato regionale all’Ambiente, prosegue l’assessore Gabrielli, "è la tutela e la qualificazione del territorio contro i rischi idrogeologici. Insieme alla Regione Umbria "occorre definire un programma di interventi strutturali di pulizia degli argini da piante ed arbusti infestanti che limitino al massimo l’impatto di eventi atmosferici straordinari".