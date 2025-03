Viabilità, Cinque Stelle all’attacco: "Quanti altri incidenti in via Piave?"

TERNI - "Quanti altri incidenti dobbiamo aspettare prima che si intervenga seriamente su via Piave? A porre la domanda è il gruppo territoriale Movimento 5 Stelle, pronto a ricordare che l’ultimo sinistro si è verificato pochi giorni fa, all’incrocio tra via Piave e via Timavo e fortunatamente non ci sono stati feriti. "L’amministrazione comunale – scrivono gli esponenti del Movimento – non ha ancora fatto nulla per trovare una soluzione. Nel sopralluogo della prima commissione consiliare, avvenuto oltre un mese fa, è stato proposto di risolvere il problema con il semplice ripristino del doppio senso di marcia. Una scelta inefficace e potenzialmente dannosa. Rendere via Piave a doppio senso non risolverà magicamente il problema degli incidenti, anzi, rischia di aggravarlo. La causa degli scontri non è il senso unico per le auto e la corsia preferenziale per i mezzi pubblici, ma l’alta velocità, la mancanza di dissuasori di velocità e l’assenza di controlli".