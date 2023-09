Via senza pagare dal ristorante a Terni: Tornano e saldano dopo il ’post’

Cenano da “Pucci“ e se ne vanno senza pagare ma quando il locale pubblica foto e post della fuga, i tre ci ripensano e tornano sui propri passi. Non è la prima volta che succede nei locali ternani, evidentemente il richiamo social è efficace. Due giorni fa “Pucci“ aveva pubblicato la foto dei tre (coprendone il volto) che si allontanavano senza pagare una cena da 130 euro. Nuovo post meno di 48 ore dopo. "Colpo di scena – si legge – . Quelli del tavolo 17 dopo due giorni dal nostro grido di dolore sono tornati a trovarci di loro spontanea volotà per pagare il conto, attirati anche dall’enorme trambusto mediatico causato dal post dell’altro giorno. Si soo scusati per essersi ’dimenticati di pagare, allontanandosi sovrappensiero dopo aver fumato una sigaretta’. Abbiamo accettato le scuse (e i soldi) e considerato chiusa la faccenda. Per una volta un problema si è risolto spontaneamente senza dover interessare le forze dell’ordine".