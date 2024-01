Via libera del Comune al cimitero degli animali d’affezione

TERNI Il Consiglio comunale ha approvato, con 26 voti favorevoli e 4 astenuti, un atto di indirizzo per istituire il cimitero per gli animali d’affezione nelle aree di proprietà comunale in via Madonna del Monumento, prossime all’area di ampliamento del cimitero urbano. L’atto. spiega Palazzo Spada, prevede anche il via libera alle procedure per l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del cimitero per gli animali d’affezione, mediante affidamento in house providing. Il documento chiede a Terni Reti, società del Comune, di avanzare una propria proposta. Il Consiglio comunale, con 25 voti a favore e 3 astenuti, ha approvato anche un atto di indirizzo che dà il via libera alla gestione di Terni Reti del servizio ausiliario di custodia del cimitero centrale . Per lo svolgimento di questi servizi, spiega ancora Palazzo Spada, sono state stimate 2240 ore l’anno per un costo di quasi 50 mila euro l’anno. Terni Reti si è offerta di svolgere tali prestazioni con un risparmio di 3.600 euro.