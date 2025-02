Via libera al bilancio di previsione. Welfare e recupero dell’evasione

Un milione e 700mila euro per manutenzioni di strade, sicurezza e territorio: la stessa cifra che il Comune vuole recuperare dagli evasori e che in gran parte andranno al Sociale. Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con un voto contrario e tre astensioni. Un passo decisivo per l’amministrazione, che ha presentato un bilancio "solido e pragmatico – spiega l’assessore Mariella Spadini - frutto di scelte oculate e di una gestione attenta nella precedente consiliatura". Due gli assi: consentire il completamento delle grandi opere pubbliche avviate e realizzare interventi di manutenzione straordinaria sulle frazioni, sulla base delle esigenze emerse nel confronto con cittadini, sindacati, parrocchie e attività economiche. Spadoni ha sottolineato il valore di questo confronto, che ha permesso decisioni "mirate e concrete". Ha quindi illustrato la positività di alcuni indicatori: la tempestività dei pagamenti nel 2024 si è attestata su una media di 28 giorni (30 giorni è il limite da rispettare), il debito commerciale residuo al 31.12.2024 è sceso dai 402.355 euro del 2023 ai soli 23.716. La previsione delle spese correnti, pari a 16,8 milioni di euro nel 2024, cala a 16,3 milioni nel 2025. Anche l’indebitamento resta contenuto: nel 2025 sarà al 3,53%, per scendere al 3,12% nel 2027, ben al di sotto del limite massimo del 10% fissato per i comuni con più di 15.000 abitanti. Tra gli investimenti previsti, spiccano i 750.000 euro per la manutenzione stradale nel triennio, gli 889.963 per la manutenzione straordinaria del territorio, il decoro urbano e la segnaletica e i 60.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza. Lotta all’evasione fiscale: con un recupero previsto sul triennio di 1,7 milioni di euro. Il 65% delle somme recuperate sarà destinato a sostenere chi è in maggiore difficoltà.