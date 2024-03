Via libera al bilancio del Comune. Entra in vigore la tassa di soggiorno

In consiglio comunale la votazione sul bilancio – comprese la tassa di soggiorno e la rimodulazione Irpef – è passata col solo sì della maggioranza. L’opposizione si è schierata compatta contro e di fatto allineata coi sindacati che nei giorni scorsi non avevano firmato l’accordo con l’ente. Okay al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e approvati anche il regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; la variazione dell’aliquota Irpef (il bilancio prevede entrate e uscite in equilibrio per oltre 154 milioni di euro). Sono stati invece respinti gli emendamenti sull’applicazione della tassa di soggiorno presentati dalle opposizioni.

La capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni chiedeva di esentare completamente i minori di 18 anni di età, i gruppi scolastici in visita didattica con gli accompagnatori e gli sportivi minorenni partecipanti a manifestazioni organizzate in collaborazione con il Comune: i consiglieri Fdi Elda Rossi e Riccardo Leveque suggerivano inoltre modifiche sulle previsioni relative all’utilizzo del gettito e di esentare i minorenni.

Sull’Irpef il sindaco Luca Secondi e l’assessore Mauro Mariangeli hanno evidenziato l’ulteriore aumento della soglia di esenzione del pagamento (che coinvolge circa 200 cittadini), a fronte di una revisione con l’applicazione di un’addizionale unica (lo 0,8 per cento per tutti). I gruppi di minoranza hanno parlato dell’aliquota unica per l’addizionale Irpef che non garantisce equità, stigmatizzando l’aumento dell’indebitamento dell’ente e delle entrate tributarie, oltre che le scelte su alcuni investimenti. Cgil Cisl e Uil nei giorni scorsi avevano ugualmente contestato all’amministrazione comunale la scelta di superare la progressività negli scaglioni dell’Irpef, "la cosiddetta ‘tassa piatta’, che superando il principio di progressività, seppur aumentando la soglia di esenzione, non ha equità fiscale".

Sulla tassa di soggiorno il primo cittadino ha spiegato che i criteri applicati rispecchiano le linee guida del Ministero e che Città di Castello è un unicum in Umbria con la scelta di esentare il mondo del lavoro. "Nonostante il parere contrario agli emendamenti, dovuto alla necessità di rispettare la sintesi raggiunta nel confronto con gli operatori di settore e non alterare l’equilibrio tariffario ottenuto, c’è tutta la disponibilità politica a valutare correttivi e miglioramenti nel tavolo di confronto annuale", ha detto il sindaco alle opposizioni.