"Via le barriere architettoniche". Dalla Regione 1,7 milioni di euro La Giunta regionale di Perugia ha aumentato il fabbisogno per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati a oltre 1,7 milioni di euro per il 2023-2024. Saranno finanziati 590 interventi per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.