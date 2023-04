Via il passaggio a livello Ospedalicchio respira

Qualcosa si muove per eliminare il passaggio a livello fra Bastiola e Ospedalicchio, per il quale da tempo si attende una soluzione. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rispondendo a un nota dell’amministrazione municipale che chiedeva lumi in merito all’opera sostitutiva da realizzare (un cavalcavia), ha annunciato che il progetto definitivo è stato redatto.

"Nella nota ricevuta e a me indirizzata – spiega il sindaco Paola Lungarotti – viene comunicato, nell’ambito della verifica preventiva dell’interesse archeologico, che la Soprintendenza Archeologica ha richiesto delle indagini preventive. Il piano delle indagini, redatto da RFI, è stato approvato dalla Soprintendenza e già per il mese di aprile è previsto l’avvio delle attività lavorative. Si prevede per il mese di giugno il completamento di tali attività e, in caso di parere positivo da parte della Soprintendenza si procederà quindi all’invio del progetto agli Enti competenti per le valutazioni che ciascun soggetto verrà chiamato ad esprimere in occasione della Conferenza di Servizi".

Il sindaco Lungarotti non manca di evidenziare come il periodo del Covid abbia inciso su tutto, anche sull’inevitabile allungamento dei tempi di progettazione. "Ma già questa risposta – conclude il primo cittadino di Bastia – rappresenta un atto concreto al tanto agognato bisogno da parte di tutti, cittadini e Comune, nel porre fine ai disagi provocati dal passaggio a livello di Ospedalicchio".