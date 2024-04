Via i tavolini in centro. È polemica politica

TERNI "Ingiustizia nel centro di Terni: attività locali penalizzate a vantaggio dello street food". Così Forza Italia, mentre la vicenda continua a suscitare polemiche sui social. "Il Comune, con una decisione che ha lasciato molti imprenditori locali sconcertati – attacca Fi – ha imposto alle attività del centro di rimuovere tavoli e sedie venerdì, sabato e domenica. La motivazione? Fare spazio ai furgoni dello street food in occasione del Festival degli Influencer. Questa scelta, tuttavia, sta avendo un impatto negativo sulle attività che pagano regolarmente le tasse e contribuiscono alla vitalità economica della città. Di fatto si è innescato un meccanismo di concorrenza sleale e, cosa ancor più grave, l’artefice di tutto questo è stata la realtà istituzionale cittadina che, in teoria, dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia affinché tutti gli operatori del mercato possano competere ad armi pari. ristoratori e i bar del centro". "L’amministrazione cittadina, a sua discolpa, per voce del vicesindaco ha dichiarato che la motivazione è legata a motivi di sicurezza, tant’è che è stato lo stesso questore di Terni ad aver dato indicazioni in tal senso - continua Fi –. Ora, senza voler apparire saccenti, pur convenendo sulle valutazioni fatte dalla Questura, riteniamo che una soluzione equilibrata era a portata di mano. Se non altro bastava fare un semplice copia e incolla di quanto venne realizzato nella passata consiliatura".