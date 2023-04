Via Gramsci, la rotatoria cancellerà i semafori

Un percorso burocratico lungo, ma ora sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria che eliminerà i semafori all’incrocio tra via Gramsci, via Moncioveta, via Ignazio Silone e via del Lavoro (la strada che porta a Costano). Inoltre, ai due lati di via Silone saranno realizzati un fast food e due spazi commerciali, uno dei quali alimentare. "Un intervento fondamentale dal punto di vista strategico, infrastrutturale e dell’attrattività commerciale – dice Francesco Fratellini, assessore municipale all’urbanistica – La nuova rotatoria renderà più funzionale l’ingresso della città, mentre gli insediamenti commerciali forniranno nuovi servizi non solo ai residenti. Il progetto una volta realizzato riqualificherà l’area dismessa ex Pic e ricucirà i collegamenti tra il centro città e la zona industriale e il centro fieristico". L’intervento è gestito dalla Coop Centro Italia, proprietaria dell’area di recupero.

L’eliminazione dei semafori dovrebbe concludersi in qualche mese e anche per gli spazi commerciali in via Silone si punta ad accelerare i tempi. Un’altra rotatoria, di dimensioni più contenute, collegherà via Silone con via IV Novembre, creando un anello viario intorno alla nuova area commerciale. "Bastia Umbra è la città del commercio e questi interventi vanno a consolidare questa funzione – spiega Fratellini -. Nell’area dove sorgerà il fast food, in via Silone, rimarranno spazi disponibili per il centro fieristico, garantendo un ingresso secondario ad Umbriafiere. Nell’area dell’ex Pic sorgerà un supermercato alimentare e altre attività commerciali". Sarà ristrutturata anche la fontana di Moncioveta.