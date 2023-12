Via Fabrianese-Ripa. Arriva il marciapiede. Pedoni più sicuri

Disco verde dalla Giunta al progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo via Fabrianese a Ripa. L’intervento, per un importo di 250 mila euro finanziato con risorse comunali, consiste nel completamento del collegamento pedonale tra il centro di Ripa e il cimitero limitrofo per circa 550metri, da realizzarsi lungo la strada regionale Fabrianese, in parte all’interno del centro abitato ed in parte all’esterno. Opera attesa dai residenti visto che, attualmente, a lato delle banchine di strada Fabrianese non vi sono in alcuni tratti spazi idonei per il transito dei pedoni.