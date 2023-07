"Via Campo di Marte Marciapiede e degrado A quando i lavori?"

"Non so se qualcuno ha mai segnalato lo stato di profondo degrado del marciapiede che in via Campo di Marte costeggia la piccola centrale Enel e del quale alleghiamo foto. Ci auguriamo che il settore amministrativo di competenza “si muova a compassione” e voglia provvedere quanto prima a sistemare le cose, dato che questa situazione va avanti da prima del Covid!". La segnalazione arriva da Giulietto Albioni di Progetto FOntivegge, l’associazione che da tempo vigila sulla a qualità della vita del quartiere.