Via Campagnola, rivoluzione Rinnovata l’ordinanza per regolare la viabilità

di Alessandro Orfei

Rinnovata l’ordinanza per la regolamentazione della viabilità nel comparto di via Campagnola – via Fiume Albegna – via Piave, emanata per "rendere possibile la realizzazione della Bretella di via Fiume Albegna" e annullata dal Tar con la sentenza 737 dell’11 ottobre 2022. Il nuovo provvedimento, pubblicato in queste ore, è arrivato dopo una proroga dell’atto annullato dal Tar fino a luglio 2023, nell’attesa di verifiche della Società Sintagma. Verifiche di cui si sono conosciuti gli esiti e che dicono che "gli interventi viabilistici realizzati in seguito all’approvazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile, hanno prodotto evidenti miglioramenti del deflusso veicolare sulla rete", tanto che lo studio è stato adottato come variante al Pums. Da qui l’ordinanza che prevede: senso unico di marcia in un tratto di via fiume Albegna, il divieto di transito nella via ad alcuni veicoli, il limite di velocità a 30 chilometri, un attraversamento pedonale e altre prescrizioni. "Sulla base delle positive risultanze – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini - abbiamo modificato il Pums per la definitiva sistemazione della viabilità. Vi era solo un errore di forma ora sanato. Nessuno può contestare che l’assetto attuale soddisfi tutte le esigenze e risolve in modo eccellente le molteplici problematiche che si trascinavano da anni".

L’avvocato Giuseppe Caforio, che ha seguito il ricorso dei cittadini contro il primo atto, incalza: "l’amministrazione comunale ha deciso di andare avanti senza il coinvolgimento dei cittadini. Su una novità di viabilità così grande, che investe tante persone, sarebbe stato utile. Ho comunicato ai cittadini dell’esistenza della nuova ordinanza, proponendo un nuovo ricorso. Non credo che questo comportamento potrà essere privo di censura". L’idea è prima di passare per una richiesta di annullamento in autotutela, poi un ricorso. Per farlo ci sono 60 giorni a decorrere dal 1° settembre.