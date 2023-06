Via Birago&Friends La festa prosegue Letture, giochi e concertone finale

Si chiude il sipario su “Via Birago&Friends“ la festa di quartiere che per tre giorni ha tenuto banco tra grandi e piccini con tante inizitive. Il programma di oggi: alle 11 “E tu conosci l’A BiCi?“, attività per infanzie di tutte le età per conoscere e usare la bici tra gimkane e altre prove, dalle 16 riffa in piazza e torneo di briscola e alle 17.30 il laboratorio per bimbini “Ti porto una storia - La barchetta“, letture per passanti a cura di Elisabetta Trupia. Ancora, dance alle 18 con il corso gratuito per principianti di Boogie woogie e lindy hop, per fare un tuffo tra i balli degli anni ’20-’60, a cura di Rock Your Boogie ASD. A chiudere Via Birago & Friends sarà, alle 21, il concerto di Baldo&Papero band. Durante la festa saranno presenti la biblioteca itinerante Bibliobus.

Il bilancio della tre giorni è più che positivo: "E’ fondamentale ciò che si sta facendo nelle aree toccate da Perugia&Friends - commenta il sindaco Andrea Romizi -. Queste feste di quartiere aiutano non solo a riattivare processi partecipativi nei diversi quartieri toccati, ma consentono anche di rimettere in connessione aree diverse portandoci tutti a riviverci maggiormente l’uno con l’altro e a beneficiare dei talenti e delle energie che tante volte abbiamo vicino a noi senza conoscerli". E ora luci accese su Elce: si parte il 16; poi toccherà a Monteluce (23-24-25), Madonna Alta (30 giugno, 1-2 luglio), via dei Filosofi (7-8-9 luglio), Ponte d’Oddi (29-30 luglio), Fontivegge (25-26-27 agosto), Montegrillo (1-2-3 settembre), Ferro di Cavallo (8-9-10 settembre), Parco della Pescaia (16-17 settembre).