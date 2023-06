Via all’operazione ’Movida sicura’ "Lasciate lo scooter e salite sul bus" Castiglione protegge i suoi giovani

Finalmente un’idea per i giovani, e non solo. Quella degli autobus serali e notturni - gratuiti - che fanno da navetta tra le frazioni e il capoluogo non è solo una buona pratica di promozione territoriale ma anche uno strumento di sicurezza per i ragazzi e di tranquillità per le famiglie. A Castiglione del Lago funzioneranno nei mesi di luglio e agosto con orario dalle 21 alle 3:30 nelle serate di venerdì e sabato (compresa la vigilia di Ferragosto).

Ecco le mappe: Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro percorsi così articolati: Linea 1 Petrignano, Pozzuolo, Piana, Badiaccia, Castiglione del Lago e ritorno; Linea 2 Castiglione del Lago, Soccorso, Vitellino, Castiglione del Lago e ritorno; Linea 3 Villastrada, Vaiano, Gioiella, Porto (a chiamata), Castiglione del Lago e ritorno: Linea 4 Carraia, Panicarola, Macchie, Pineta, Sanfatucchio, Colonnetta, Pucciarelli, Castiglione del Lago e ritorno. "Un grazie al Comune di Castiglione del Lago – ha detto Adriano Bertone, presidente della Consulta dei Giovani del Trasimeno – che ha tenuto conto delle reali esigenze dei cittadini più giovani, percependo un bisogno reale di mobilità. Questo progetto ha un grande valore, perché è flessibile ed è studiato per andare incontro agli orari nei quali si muovono i più giovani, in maniera efficace: una mobilità che unisce e che integra i giovani di tutto il vasto territorio del Comune".

"Castiglione del Lago è una splendida realtà – ha detto Guido Delmirani, presidente di Tiemme società affidataria del servizio trasporti comunali – un Comune di ’best practice’ direi, un luogo dove amministratori illuminati stanno lavorando in maniera esemplare. Siamo contenti e soddisfatti e abbiamo l’ambizione di offrire servizi, sempre di più, di alto livello, che vadano nella direzione di una mobilità sostenibile e al servizio delle comunità, a partire dai più giovani. Ci auguriamo che l’estate di Castiglione del Lago sia ancora più viva, bella e dinamica grazie a questa novità". Infine il sindaco Matteo Burico: "Questo è un servizio intergenerazionale, aperto a tutti e, sottolineo, gratuito. Abbiamo un territorio comunale vastissimo e questo progetto insieme al servizio di trasporto a chiamata a prezzo calmierato, vanno incontro alle esigenze di tutte le fasce di cittadini".