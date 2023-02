Via alla Maratona di San Valentino In duemila ai nastri di partenza

Oltre duemila, tra atleti, amatori e appassionati, prendono parte oggi alla tradizionale Maratona di San Valentino, alla 12esima edizione. Organizzata dall’Amatori Podistica Terni, la gara comincerà alle 9.30 da Corso del Popolo lungo i canonici tracciati della mezza maratona (21,097 chilometri) e della maratona (42,195), attraversando i suggestivi paesaggi della Valnerina e con l’immancabile Cascata delle Marmore. "Anche quest’anno - fanno sapere gli organizzatori –, main sponsor della manifestazione è Acea Ambiente, società del Gruppo Acea". Più di duemila atleti sono attesi allo start della gara competitiva e della Family Run, la manifestazione podistica di beneficenza ormai tradizionalmente legata alla maratona. Le nazioni rappresentate sono trenta: tra cui Brasile, Cina, Kenia e Kazakistan. "La Acea Ambiente Maratona di San Valentino resta per ora l’unica maratona internazionale dell’Umbria – afferma Luca Moriconi, presidente di Amatori Podistica Terni – e il nostro gruppo continua a promuoverla con grande impegno in Italia e nel mondo. Le donne rappresentano quest’anno il 25% degli iscritti: ci sembra un ottimo segnale per il podismo femminile che siamo sempre impegnati a promuovere. Speriamo che questa percentuale cresca sempre di più negli anni a venire".

Tra i top runner Boufars Hicham (Marocco, International Security); Simon Kibet Loitanyang (Kenya, Policiano Arezzo Atletica), al suo esordio in maratona; Carmine Buccilli (Italia, Atl. Santa Marinella) detentore del record della Maratona di San Valentino con 2 ore e 18 minuti nel 2015 .