Via alla corsa elettorale: "Sinistra ormai implosa, destra boriosa e incapace"

"Bisogna far uscire la città dalla sindrome del pugile suonato, in una corsa equidistante dagli schieramenti ma che restituisca Foligno ai folignati". Moreno Finamonti, medico e politico navigato, è sceso ufficialmente in campo nella corsa verso la poltrona del primo cittadino con la candidatura a sindaco . “La voce di Foligno“ è il nome della sua lista, ma punta a costruirne anche altre due. Sala gialla del Politeama Clarici piena per la presentazione ufficiale, con più di 150 persone venute ad ascoltarlo. E Finamonti non ha deluso le aspettative, con bordate a destra e a sinistra: "A sinistra il sistema autoreferenziale è imploso e stanno ancora litigando. Il centrodestra è costellato di incapaci, boriosi, ignoranti e tagliatori di nastri seriali".

Forte il richiamo alla squadra e all’impegno di ciascuno: "Dobbiamo uscire dal gioco delle critiche da bar. Se vogliamo cambiare vi chiedo dunque di essere protagonisti". Il programma non è stato svelato, ma il video di presentazione è stato piuttosto eloquente: l’ex Zuccherificio sarà un punto forte, così come l’ambiente e la lotta alla sporcizia, lo sport, la cultura e l’ambiente. Focus soprattutto sulla sanità: "Il nostro ospedale non può stare in quelle condizioni. E soprattutto chi concede un patrocinio a chi favoleggia di dittatura sanitaria non vuole il bene della città". Tante le citazioni famose, da Al Pacino a Giovanni Falcone, fino a Rita Levi Montalcini: "La testa? C’è chi la abbassa, chi la perde e chi la nasconde. Io preferisco chi la usa".

Nessuna replica a chi, tra il pubblico, chiede lumi su eventuali futuri apparentamenti: "Perché dovrei farlo io, saranno gli altri ad apparentarsi con me". Fino al racconto della nascita della candidatura: "E’ un’idea alla quale lavoriamo da due anni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il non dare il giusto risalto ad una iniziativa come Medicus. Questo centrodestra ha focalizzato tutti i vizi del centrosinistra e se n’è appropriato".

Alessandro Orfei