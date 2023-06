Via al “Torneo in Amicizia“ tra forze dell’ordine e Comune

Tutori della legge e amministratori comunali insieme anche nel nome dello sport, del calcio in particolare, passione che unisce tutti con il secondo "Torneo in Amicizia" in programma venerdì 16 giugno alle ore 15 allo stadio comunale Bernicchi. A sfidarsi la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la rappresentativa del Comune. L’evento è stato illustrato nei giorni scorsi alla presenza degli assessori e di Fabrizio Capalti per i Cc, Dario Lemmi per la Polizia e Daniele Maggioni per le Fiamme Gialle. Alla partita è preannunciata la partecipazione del questore di Perugia Giuseppe Bellassai.

I gironi: i Carabinieri giocheranno con la Guardia di Finanza, mentre la Polizia di Stato se la vedrà con la rappresentativa del Comune. Il ricavato del Torneo in Amicizia sarà devoluto in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna, in particolare di Cesena, realtà con la quale da decenni Città di Castello intreccia rapporti economici e commerciali, ma anche sportivi.