Via al festival promosso dall’associazione dei genitori di Orvieto

Si snodano tra arte, tecnologia e ambiente i “Percorsi“ scelti come tema della seconda edizione di “Per Esserci“, il festival organizzato dall’A.Ge – Associazioni genitori Orvieto e il sostegno del Gal Trasimeno-Orvietano.Dal 19 al 21 maggio numerosi gli appuntamenti tra conferenze, mostre, degustazioni e momenti di approfondimento che avranno come luogo centrale Rocca Ripesena - “Il Paese delle Rose“ - ma anche altre location del centro storico di Orvieto. Si comincia oggi maggio, alle 11 all’auditorium della fondazione Cro, con la conferenza della storica dell’arte Ida Panicelli su “I Demiurghi: la potenza creatrice e l’intelligenza artificiale nell’arte“ mentre nel pomeriggio, alle 15.30 alla biblioteca comunale di Orvieto, sarà inaugurata la mostra fotografica “NYC a Orvieto“ di Maria Cox, a cura di Martina Dal Savio, che mette in mostra una serie di immagini scattate sulle metropolitane di New York abbinate alla musica di Walter Branchi.