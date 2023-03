Via al Centro di ricerca interuniversitario

Università di Perugia e Comune insieme per il “Centro interuniversitario per la digitalizzazione del patrimonio culturale e ambientale“. Il protocollo è stato firmato dal rettore Maurizio Oliviero e dal sindaco Andrea Sisti, alla presenza della presidente della Regione, Donatella Tesei, del commissario straordinario Guido Castelli e del pro-rettore vicario dell’Ateneo perugino Fausto Elisei. "La costituzione del Centro – ha sottolineato il professor Oliviero - è il risultato di un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni di formazione superiore di assoluta eccellenza e istituzioni del territorio, in un impegno costante e congiunto che vede il coinvolgimento, oltre che dell’Università di Perugia, degli Atenei dell’Aquila, di Teramo e della Politecnica delle Marche, nonché del Comune di Spoleto e del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma". La presidente della regione Tesei ha ricordato come sin da subito abbia individuato Spoleto come sede di questo importante centro di ricerca che prevede un finanziamento di 15 milioni di euro. Il sindaco Andrea Sisti invece ha evidenziato che "il contributo di conoscenza legato all’Università permette alla città di avere delle opportunità in più". ""Dal male può nascere un bene – ha affermato il commissario Castelli -: è una frase particolarmente adeguata rispetto all’iniziativa odierna, che ha lo scopo di valorizzare competenze scientifiche, accademiche, e culturali in una dimensione che da un lato è funzionale alla ricostruzione e dall’altro al rilancio economico". Il professor Fausto Elisei è entrato nel tecnico: la sede del Centro sarà l’area dell’Anfiteatro romano e entro la fine dell’anno ci saranno già le prime assunzioni.