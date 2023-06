Via ai lavori per l’anello ciclopedonale: "Biglietto da visita"

Iniziati nella zona di Torricella i lavori per la realizzazione dell’anello ciclopedonale del Trasimeno. L’opera, seguita dall’ufficio lavori pubblici del Comune, fa seguito a quella che ha visto da poco la realizzazione del percorso dall’Oasi La Valle fino a Montebuono e proseguiranno, a breve, con la realizzazione del tratto Oasi La Valle - San Feliciano. I lavori sono realizzati con parte dei fondi comunitari riserva Iti Unione dei Comuni del Trasimeno destinati a estendere e riqualificare i percorsi ciclabili attorno al lago. "Un altro tratto di quello che sarà un importante traino per il turismo sostenibile vede l’inizio – commenta l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ollieri –. Torricella, turisticamente parlando, ha una notevole importanza. Potremmo dire che è il nostro "biglietto da visita" per chi arriva al lago da Perugia e dalla Toscana. Il lago, come dimostrano i dati del turismo dell’ultimo ponte, è un grande attrattore. La ciclopedonale è un punto di forza per tutto il Trasimeno".