Via ai laboratori di musica e cinema per bimbi e ragazzi

ORVIETO Workshop e laboratori diffusi per bambini e ragazzi fino a 14 anni su musica, cinema, archeologia, land art e lettura per promuovere la crescita di una “comunità educante“. Sono le attività che partiranno da lunedì 15 aprile inserite nel progetto del Comune “Educare alla bellezza“ che ha vinto il bando pubblico “Educare in Comune“ promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a promuovere il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori. La proposta progettuale del Comune di Orvieto-Settore Cultura, è stata ammessa a finanziamento insieme ad altre 21 proposte provenienti da tutta Italia (per l’ Umbria, Orvieto e Perugia) e verrà sostenuta integralmente dal Dipartimento, per un importo complessivo di 260.500 euro. Il progetto, della durata di 12 mesi, coinvolge tutti i Comuni della zona sociale 12 e gli istituti scolastici, protagonisti in quanto beneficiari degli interventi che si andranno a realizzare.