“Vetriolo“, udienza al Riesame Cospito in videoconferenza e presidio degli anarchici

di Luca Fiorucci

Alfredo Cospito non vuole essere un martire, ma rivendica la sua lotta "contro la repressione". Che si esprime anche con l’applicazione del 41 bis, regime a cui si trova ristretto e per il quale è in sciopero della fame da tempo. Provato dal lungo digiuno, si è collegato dal carcere di Opera per essere presente all’udienza di riesame contro le misure cautelari emesse dal gip di Perugia nel 2021. I provvedimenti erano scaturiti a conclusione dell’indagine dei carabinieri del Ros su una presunta attività di istigazione all’eversione, attuata anche attraverso gli scritti presenti sulla pubblicazione aperiodica Il Vetriolo, sequestrata al Circolaccio anarchico di Spoleto. Con Cospito erano stati raggiunti da misura cautelare altri cinque esponenti di area anarchica, presenti fisicamente all’udienza che si è svolta al carcere di Capanne. Istigazione all’eversione, parole a cui erano seguiti anche degli atti, secondo la Procura della Repubblica di Perugia. Libera manifestazione del pensiero secondo le difese. "Si può applicare una misura cautelare a un pensiero? Perché di questo parliamo" ha sottolineato l’avvocato Carmelo Parente, difensore di alcuni degli indagati.

Se l’accusa ha chiesto di confermare le misure cautelari, la difesa ne ha chiesto la revoca. I giudici del Riesame si sono riservati. La vicenda è tornata sotto la lente dei giudici dopo che la Procura aveva fatto ricorso in Cassazione contro l’annullamento delle misure. Un ricorso accolto con il rinvio degli atti alle “toghe“ territoriali, a cui ha fatto seguito un secondo ricorso, discusso ieri.

Fuori dal carcere a sostenere Cospito nella sua battaglia e gli altri indagati una trentina di militanti anarchici con striscioni e slogan, tra loro anche Lello Valitutti. Oltre a distribuire volantini, i manifestanti hanno rallentato il traffico con un ripetuto attraversamento sulle strisce pedonali per sensibilizzare sulla vicenda di Cospito e sul 41 bis. A udienza conclusa, un presidio si è registrato anche alla mensa universitaria, dove sono comparsi gli stessi striscioni. Si attende ora la decisione dei giudici.