Vetrina d’eccellenza per Birra Flea a Firenze. Sarà presente con uno stand a “Pitti Taste“

GUALDO TADINO - Ci sarà anche Birra Flea a Pitti Taste, in programma a Firenze, nella Fortezza Da Basso, da sabato 8 a lunedì 10 febbraio. È uno degli appuntamenti più significativi nel panorama enogastronomico italiano, una vetrina di eccellenza per promuovere le specialità italiane. L’azienda gualdese presenterà una selezione di birre artigianali "espressione del connubio tra tradizione e innovazione". Nello stand dedicato, i visitatori potranno degustare le varie birre e scoprire la filiera corta della produzione. Nel contesto di “Fuori di Taste“, Birra Flea propone inoltre per domenica 9, dalle 19.30, nella suggestiva location di Serre Torrigiani, un esclusivo aperitivo organizzato in collaborazione con Prinz. Durante la serata sarà possibile degustare tre delle birre artigianali, quelle che negli anni hanno riscosso più apprezzamenti, accompagnate da abbinamenti gastronomici.