Vespa in mostra Storie, ricordi e aneddotti. Più di mille visitatori per la due ruote

Tra storie, aneddoti e ricordi Perugia ha celebrato la Vespa con la mostra alla Loggia dei Lanari. Quasi 50 modelli della due ruote più famosa al mondo sono stati esposti per ripercorrere la storia della due ruote attraverso i suoi modelli più rappresentativi e per creare un momento di aggregazione tra gli appassionati, in un periodo invernale sicuramente poco indicato per raduni o gite fuori porta. La risposta in termini di presenze è stata assolutamente apprezzabile, tanto che gli organizzatori hanno contato nei due giorni quasi mille visitatori. "Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa – dichiara il presidente del Vespa Club Perugia, Andrea Sonaglia – con tante persone, famiglie e amici che hanno visitato la mostra. E’ stato bello vedere entrare la gente e accompagnarla nella ricerca del modello di Vespa avuto in passato e nell’ascoltare gli aneddoti ad essa legati. Grazie a tutti i soci che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento unico nella storia del nostro movimento cittadino. Un pensiero di gratitudine lo rivolgo al Comune di Perugia e al personale degli uffici competenti, la cui disponibilità e professionalità è stata indispensabile".

In occasione dell’evento è stata ricordata la figura di Leonardo Cenci, che in gioventù ha guidato una PX 125, oggi gelosamente custodita da papà Sergio, e promossa l’attività solidaristica della Fondazione Avanti Tutta. Domenica c’è stato spazio anche per la cultura legata ai libri, con la presentazione del volume “La prima Vespa non si scorda mai“, di Paola Scarsi. Soddisfatto anche l’assessore Giottoli: "Ho ricevuto in queste ore telefonate da associazioni che operano nel territorio e nei quartieri della città per chiedere una collaborazione e avere la presenza delle Vespa anche alle loro iniziative".