“Vespa in mostra“. La due ruote in vetrina alla Loggia dei Lanari

Perugia mette in mostra la Vespa. Domenica e lunedì, in occasione della festività di San Costanzo, quasi 50 modelli del mezzo a due ruote più famoso al mondo saranno esposti alla Loggia dei Lanari in piazza Matteotti. Un evento ideato dal Vespa Club Perugia con l’obiettivo di proporre al pubblico le Vespa più pregiate, così da ripercorrerne la storia dal 1946 ad oggi. "Abbiamo pensato a questo evento - dice il presidente Andrea Sonaglia - come momento di aggregazione tra i nostri soci e come attrazione per i nostri concittadini".