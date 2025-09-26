La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nave Usa ToscanaAggressione ex sindacoBubble hotelGioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaCaduto in Arno
Acquista il giornale
CronacaVescovo Luciano, 30 anni da sacerdote. Le celebrazioni della diocesi di Gubbio
26 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Vescovo Luciano, 30 anni da sacerdote. Le celebrazioni della diocesi di Gubbio

Vescovo Luciano, 30 anni da sacerdote. Le celebrazioni della diocesi di Gubbio

In calendario tanti appuntamenti: il primo sarà domenica nella Basilica di Sant’Ubaldo per una solenne messa

La diocesi di Gubbio si prepara a festeggiare un momento speciale: i 30 anni dalla consacrazione sacerdotale di don Luciano Paolucci Bedini

La diocesi di Gubbio si prepara a festeggiare un momento speciale: i 30 anni dalla consacrazione sacerdotale di don Luciano Paolucci Bedini

Per approfondire:

La Diocesi di Gubbio si prepara a festeggiare un momento speciale verso il proprio pastore: i 30 anni dalla consacrazione sacerdotale di don Luciano Paolucci Bedini. L’attuale vescovo di Gubbio e Città di Castello ha scelto di celebrare questi 30 anni ripercorrendo il tragitto che lo ha portato fino a dove è oggi, con appuntamenti in alcuni luoghi significativi del suo cammino vocazionale. Si parte domenica alle 17, quando a Gubbio la comunità diocesana si ritroverà nella Basilica di Sant’Ubaldo in cima al Monte Ingino, per una solenne messa di ringraziamento. Una data che fa sfiorare la doppia coincidenza: Paolucci Bedini era stato infatti nominato vescovo di Gubbio da Papa Francesco il 29 settembre del 2017, anche se la sua ordinazione episcopale e presa di possesso della diocesi sono avvenute il 3 dicembre dello stesso anno, in una cerimonia molto partecipata. Mons. Paolucci Bedini ha mantenuto come linee guida la cura della formazione dei presbiteri, la pastorale giovanile e il rilancio dell’impegno catechistico e della partecipazione dei laici, calandosi in una realtà fatta di appuntamenti imprescindibili e che la città sente fortemente come quelli legati al culto di Sant’Ubaldo, sfruttando anche queste occasioni per coniugare devozione popolare e impegno sociale. Tornando ai festeggiamenti per i 30 anni dal suo sacerdozio, ci saranno tre momenti liturgici nella sua diocesi di origine, quella di Ancona: martedì 30 settembre nella cattedrale di San Ciriaco (ore 9), mercoledì primo ottobre (ore 18.30) nella parrocchia di Torrette e giovedì 2 ottobre (ore 18.30) nella parrocchia di San Paolo, dove don Luciano ha esercitato per anni il suo ministero come viceparroco, con particolare attenzione alla pastorale giovanile. Domenica 5 ottobre, alle ore 18.30, sarà la cattedrale di Città di Castello ad accogliere fedeli e sacerdoti per una nuova celebrazione eucaristica. Come vescovo di due Chiese particolarmente ricche di storia e di fede, che guida congiuntamente dal 2022, Luciano Paolucci Bedini continua a mettere a frutto questa esperienza al servizio del Popolo di Dio, animando la vita pastorale con uno stile comunicativo autentico e vicino alla gente.

Federico Minelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione