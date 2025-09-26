Vescovo Luciano, 30 anni da sacerdote. Le celebrazioni della diocesi di Gubbio

La Diocesi di Gubbio si prepara a festeggiare un momento speciale verso il proprio pastore: i 30 anni dalla consacrazione sacerdotale di don Luciano Paolucci Bedini. L’attuale vescovo di Gubbio e Città di Castello ha scelto di celebrare questi 30 anni ripercorrendo il tragitto che lo ha portato fino a dove è oggi, con appuntamenti in alcuni luoghi significativi del suo cammino vocazionale. Si parte domenica alle 17, quando a Gubbio la comunità diocesana si ritroverà nella Basilica di Sant’Ubaldo in cima al Monte Ingino, per una solenne messa di ringraziamento. Una data che fa sfiorare la doppia coincidenza: Paolucci Bedini era stato infatti nominato vescovo di Gubbio da Papa Francesco il 29 settembre del 2017, anche se la sua ordinazione episcopale e presa di possesso della diocesi sono avvenute il 3 dicembre dello stesso anno, in una cerimonia molto partecipata. Mons. Paolucci Bedini ha mantenuto come linee guida la cura della formazione dei presbiteri, la pastorale giovanile e il rilancio dell’impegno catechistico e della partecipazione dei laici, calandosi in una realtà fatta di appuntamenti imprescindibili e che la città sente fortemente come quelli legati al culto di Sant’Ubaldo, sfruttando anche queste occasioni per coniugare devozione popolare e impegno sociale. Tornando ai festeggiamenti per i 30 anni dal suo sacerdozio, ci saranno tre momenti liturgici nella sua diocesi di origine, quella di Ancona: martedì 30 settembre nella cattedrale di San Ciriaco (ore 9), mercoledì primo ottobre (ore 18.30) nella parrocchia di Torrette e giovedì 2 ottobre (ore 18.30) nella parrocchia di San Paolo, dove don Luciano ha esercitato per anni il suo ministero come viceparroco, con particolare attenzione alla pastorale giovanile. Domenica 5 ottobre, alle ore 18.30, sarà la cattedrale di Città di Castello ad accogliere fedeli e sacerdoti per una nuova celebrazione eucaristica. Come vescovo di due Chiese particolarmente ricche di storia e di fede, che guida congiuntamente dal 2022, Luciano Paolucci Bedini continua a mettere a frutto questa esperienza al servizio del Popolo di Dio, animando la vita pastorale con uno stile comunicativo autentico e vicino alla gente.

Federico Minelli