Vertenza ex Pasta Julia. Summit in Regione

SPELLO Incontroin Regione sul futuro della ex Pasta Julia. L’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl, alla presenza del sindaco, Moreno Landrini, in merito alla crisi In Food, ex Pasta Julia, per l’attivazione del tavolo regionale volto a delineare un possibile percorso di reindustrializzazione del sito. "Ci impegniamo a favorire l’interlocuzione con la curatela – dichiara l’assessore Fioroni -, a tutela non solo di un marchio storico della nostra regione conosciuto in tutta Italia, ma soprattutto dei 27 lavoratori e delle loro famiglie". La situazione dell’azienda è degenerata nei giorni immediatamente precedenti al Natale, quando In Food Srl ha comunicato di procedere al licenziamento collettivo di tutti i dipendenti. Dalla scorsa primavera aveva fatto ricorso alla cassa integrazione sospendendo del tutto l’attività. I sindacati hanno più volte chiesto alla proprietà un piano di rilancio di quello che un tempo era la Pasta Julia, ricevendo sempre la stessa risposta, ossia che sembrava prossima la riapertura della manifattura. E’ invece arrivata la chiusura dello stabilimento con il licenziamento collettivo.