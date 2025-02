Vertenza Ast, Verini e Ascani: "Non c’è tempo da perdere"

TERNI – I parlamentari del Pd Ascani e Verini intervengono sull’accordo di programma Ast. "Hanno fatto bene le organizzazioni sindacali e la stessa Regione – scrivono – a promuovere due incontri sul futuro dell’Ast. È un momento delicato e non possiamo perdere tempo. Noi parlamentari del Pd parteciperemo agli incontri per sostenere le richieste dei lavoratori, dei sindacati e la spinta della Regione. E lo faremo con le stesse motivazioni di questi anni, dopo l’acquisizione di AST da parte del gruppo Arvedi. Non si può indugiare: il governo, il ministro Urso devono rispettare gli impegni e giungere alla sigla di un accordo di programma che garantisca e ampli i livelli produttivi, l’occupazione, l’innovazione ambientale e la soluzione di problemi legati allo smaltimento". In questo quadro, naturalmente, c’è il tema del costo dell’energia, che riguarda certamente Ast, l’acciaio e settori industriali energivori. Il tema delle infrastrutture dovrà essere inserito nell’accordo. "Per questo – concludono i parlamentari Pd - è necessario che ognuno faccia la propria parte".