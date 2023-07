Verso una città senza “barriere“ Il Comune scrive il piano di interventi

Un percorso lunghissimo che era stato supportato da una petizione di firme da parte di associazioni e cittadini, incontri, passaggi in commissione, in consiglio, dibattiti, sopralluoghi. Ora viene messo un punto fermo importante nella costruzione di una città senza barriere. La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e c’è stato l’affidamento del relativo incarico professionale. "Siamo finalmente pronti a mettere nero su bianco il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune, tappa fondamentale dell’impegno che abbiamo preso con i cittadini di lavorare per abbattere ogni tipo di barriera, fisica, sensoriale, comunicativa o relazionale, che si frapponga alla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale della nostra comunità". Il vice sindaco con delega all’urbanistica Giuseppe Bernicchi e l’assessore Benedetta Calagreti annunciano così che l’amministrazione comunale ha completato l’iter preliminare per l’elaborazione del Peba, fissando i criteri con cui verrà definita la pianificazione dello strumento urbanistico e affidando alla società “Advanced Planning Engineering“ di Spoleto la redazione della progettazione. Quanto prima partirà il lavoro di definizione del Piano che si pone l’obiettivo principale di garantire l’accessibilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani e la fruizione dei trasporti da parte di tutti i cittadini, secondo criteri di pianificazione e buona progettazione. "Con la creazione e l’adeguamento degli spazi pubblici che minimizzino le difficoltà di fruizione da parte di persone con disabilità, il governo cittadino centrerà uno degli obiettivi del mandato amministrativo, adempiendo a quello che da molti anni è un obbligo legislativo", si precisa in una nota del Comune. "La redazione del Peba rappresenta una conquista di civiltà", sottolineano Bernicchi e Calagreti, evidenziando la volontà di "condividere le scelte con tutti i soggetti portatori di interessi in materia, attraverso un’ampia partecipazione, anche con strumenti il più possibile interattivi". Ora via a una mappatura del territorio e degli edifici per stilare le priorità di intervento. Le misure di superamento delle barriere architettoniche elaborate dai tecnici dovranno poi essere corredate da una valutazione dei costi ai fini del successivo inserimento nella programmazione comunale secondo un ordine di priorità e un cronoprogramma di massima riguardante la loro realizzazione.