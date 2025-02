Verso le elezioni. Ma a passo lento

Verso le comunali a piccolissimi passi: si votasse veramente l’11 maggio (il giorno dopo il Calendimaggio, per la cronaca) il tempo per la campagna elettorale sarebbe pochissimo, a giugno si avrebbe qualche settimana in più, poca roba per far conoscere il programma, i candidati sindaci, gli aspiranti al consiglio comunale. Sui candidati a sindaco “ufficiali“ zero assoluto. Nel centrosinistra allargato il Pd spinge, Veronica Cavallucci punta sulla forza dei civici, ma non è scontato che la spunti (ieri sera un incontro che potrebbe portare alla fumata bianca), mentre il centrodestra è ancora in alto mare. Domenica sera si sono incontrati i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega oltre alla lista civica Assisi per tutti (che giovedì alle 21 terrà un incontro pubblico) e hanno discusso delle varie ipotesi con la decisione sul candidato sindaco - viene assicurato - entro qualche giorno. Intanto Forza Italia ha eletto Evian Morani segretario comunale alla presenza del segretario regionale Andrea Romizi e di Fiammetta Modena, segretario provinciale. Vicecoordinatore di Forza Italia di Assisi è Simone Pasqualoni.