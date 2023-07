Verso le elezioni, il Pd scalda i motori "Pronti a una nuova fase partecipativa"

Il Pd scalda i muscoli in vista delle elezioni comunali della primavera prossima. A dare la linea è il giovane segretario Maurizio Talanti che ha preso il testimoe da Flavia Timperi. Dopo aver composto una segreteria formata perlopiù da giovani, adesso il segretario comincia a serrare le fila per la ripresa autunnale che porterà verso l’appuntamento elettorale al quale Roberta Tardani ha la fortissima volontà di ripresentarsi per un secondo mandato. "La città non ha urgenza di un toto-sindaco estivo e chi ci rimprovera di essere in ritardo su questo, dimentica come per questa Segreteria non sia prioritario il tema dei “ruoli“. La necessità è quella di aprire una nuova fase partecipativa per individuare una nuova destinazione per il nostro territorio, per disegnare il futuro e recuperare l’assunto che Orvieto è città unità ed è l’epicentro di un territorio più esteso" dice Talanti, annunciando una nuva fase di partecipazione. "Recuperare lo spirito di sacrificio di chi ha immaginato prima di noi Orvieto vuol dire interrogarsi oggi sulle grandi questioni (l’ex caserma Piave, la Zona Artigianale, la questione ambientale) per ritornare ad immaginare soluzioni di sistema e dall’approccio olistico. L’integrazione dell’ex Piave e della zona artigianale con il tessuto cittadino può essere una delle chiavi per ricreare un fermento che guardi alla creazione di spazi pubblici accessibili e di alta qualità, che favoriscano il lavoro, la sostenibilità e la socializzazione". Aggiunge il segretario: "Immaginiamo l’ex caserma Piave come una cittadella della Cultura, un luogo in cui l’identità orvietana possa trovare vibrante espressione. Uno dei punti chiave di questa visione è il trasferimento di tutti gli istituti superiori nella zona dell’ex caserma. Questa scelta permetterebbe agli studenti di immergersi nella storia e nella cultura del luogo in cui vivono".

Cla.Lat.