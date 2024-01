Verso le elezioni comunali. Malumori nel centrodestra

BASTIA UMBRA – "Nell’assoluta certezza dell’ottimo operato dell’amministrazione Lungarotti in questo quinquennio, reso difficilissimo dalla crisi pandemica, riproponiamo con forza la candidatura del sindaco uscente". Così gli esponenti della lista "Paola Lungarotti Sindaco" che ribadiscono la volontà di puntare al secondo mandato del primo cittadino in carica. Presa di posizione dopo un recente incontro, convocato da Forza Italia, per parlare del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, incontro al quale sono stati invitati gli esponenti locali e regionali della Lega e di Fratelli d’Italia, gli esponenti di Umbria Civica e di Civitas. "C’era anche Catia Degli Esposti cioè la più accanita oppositrice in consiglio dell’attuale Giunta, uscita qualche tempo fa dalla Lega per approdare nel gruppo misto dopo aver aderito a Umbria Civica", sottolineano i lungarottiani. "Una riunione per manifestare, da parte di Forza Italia, in disaccordo con l’assessore Franchi, la contrarietà alla ricandidatura dell’attuale sindaco Paola Lungarotti – lamenta la lista che sostiene il primo cittadino in carica -. Nonostante sia stato evitato un utile contraddittorio, non ci risulta che siano emersi nomi di candidati alternativi".