verso le elezioni

FOLIGNO Il sindaco Stefano Zuccarini lavora alla sua lista civica, che peschi nella società civile e che possa essere attrattiva per chi potrebbe avere ‘difficoltà’ nel riconoscersi nelcentrodestra, oppure che possa trattenere qualche consenso in uscita dai vari partiti. La lista Zuccarini punta a raccogliere importanti nomi della società civile. L’indiscrezione di qualche giorno fa parlava di un tentativo, ma la lista c’è ed è anche a buon punto. La coalizione di centrodestra dunque si va formando e strutturando con cinque lisea. Accanto a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si andrà a schierare la lista civica ‘del sindaco’, sul modello del primo Progetto Perugia con Romizi, e poi la lista civica ‘Più in alto - Foligno civica’ di Lorenzo Schiarea e Domenico Lini. Per loro, venerdì scorso, l’inaugurazione ufficiale della sede in via Corso Nuovo, alla presenza anche di Nilo Arcudi di Umbria Civica, alla quale la lista si è federata. "Qui siamo a Foligno, dove è stata inaugurata la nuova sede di ‘Più in alto - Foligno civica’, in via Corso nuovo. Una cosa per quanti desiderano essere al servizio della comunità, insieme a una realtà civica sempre più presente, forte e consolidata anche nella terza città dell’Umbria", sottolinea Arcudi. Intanto il centrosinistra e il M5S stanno cercando di raggiungere la quadra e hanno rinviato il tavolo che doveva tenersi il 12.