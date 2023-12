Verso le amministrative. Italia viva si tiene ’libera’. Ma a Perugia ha già scelto

Va’ dove ti porta... il voto. Viene da parafrasare almeno in parte il titolo del famoso libro di Susanna Tamaro (Va’ dove ti porta il cuore) guardando alle scelte del congresso regionale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che alle prossime elezioni amministrative ha deciso di allearsi sia col centrodestra che col centrosinistra... A spiegarlo è il presidente regionale Massimo Gnagnarini che ricorda prima di tutto che durante la prima assemblea regionale che si è svolta mercoledì scorso all’Europalace hotel di Todi, è stata fissata la data di svolgimento dei congressi comunali per il 17 dicembre. L’assemblea si è conclusa con l’approvazione della relazione del presidente Gnagnarini – fa sapere Italia Viva Umbria – che ha affrontato il tema delle alleanze del partito in riferimento al quadro politico umbro. "I primi nostri interlocutori – spiega Gnagnarini nel dispositivo finale della relazione sono i partiti e i movimenti civici che si collocano nell’area del Centro ricercando ogni convergenza programmatica, senza alcuna preclusione ideologica , in più ampie coalizioni sia di centrosinistra che di centrodestra".

D’altra parte il consigliere comunale di Iv Emanuela Mori, eletta nel centrosinistra, appoggerà la candidata del centrodestra Margherita Scoccia, così come Andrea Fora (consigliere regionale eletto anch’egli nel centrosinistra) ha esplicitato la sua preferenza per la lista di Andrea Romizi alle prossime amministrative e quato punto non è da escludere che Iv si presenti cdon una sua lista (o dentro una civica) in appoggio proprio a Scoccia. "Per Italia Viva in Umbria – aggiunge Gnanarini – l’obiettivo prioritario è raggiungere e superare quel 4% alle concomitanti elezioni europee da cui dipende non solo il successo della nostra delegazione a Bruxelles guidata da Matteo Renzi, ma anche il peso specifico e il ruolo del partito nella formazione delle squadre di governo locali e nei consigli comunali".

Nel frattempo "Pensa Perugia" (il progetto che vede insieme Azione, + Europa e Socialisti per Perugia e che ha come candidato sindaco Giacomo Leonelli) fa sapere che "non vi sono in campo ad oggi altri potenziali progetti di candidatura, ufficializzati o ufficiosi, che possano ricevere una nostra disponibilità".

M.N.