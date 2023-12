Verso le amministrative. Centrodestra, ci siamo. Intesa sempre più vicina

Qualche tensione resta, ma i toni si stanno via via abbassando e a meno di colpi di scena, il centrodestra perugino dovrebbe ripresentarsi alle prossime amministrative con la stessa coalizione del 2019 e cioè: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Progetto Perugia, Perugia Civica con in più il movimento ‘capitanato’ dall’assessore Paola Agabiti, Perugia Civitas.

Ieri ennesimo incontro fra i vari rappresentanti di partiti e movimenti, con qualche punzecchiatura reciproca, ma con un Andrea Romizi deciso a smussare gli angoli, pronto ad ascoltare le ragioni di tutti, per poi arrivare a una sintesi comune: è lui che vuol portare a casa il risultato e non smantellare la coalizione. I partiti intanto si sono presi un’altra settimana, o meglio, Progetto Perugia – che mantiene alcune riserve sulla candidata Margherita Scoccia - ha chiesto ancora qualche giorno prima di comunicare la propria definitiva decisione. Giorni durante i quali consiglieri e assessori del gruppo Pp si incontreranno tra loro e poi singolarmente con i rappresentanti dei diversi partiti.

Ma in queste ore telefonate, cene e caffè al bar per capire come muoversi si sprecano fra tutti i protagonisti di questa coalizione. E ieri si è iniziato anche a parlare di idee, spunti sui quali riflettere in vista delle definizione del programma: segno tangibile anche questo, che qualcosa si è mosso e che probabilmente si arriverà alla fine a un accordo.

In tutto questo il Partito democratico resta alla finestra: è ormai il segreto di Pulcinella che più volte i vertici comunali dei Dem abbiano approcciato quelli di Pp per capire l’aria che tira.

Non tutte le porte sono chiuse ancora, ma di certo i Dem dovranno rapidamente scegliere un percorso diverso e definitivo oltre a quello dei partiti che appoggiano la coalizione (5Stelle, Sinistra-Verdi e Psi): questa al momento sembra lunica cosa certa.

Quanto alla strada delle primarie al momento è tenuta in scarsa considerazione, nonostante una larga fetta di iscritti spinga per Marko Hromis. Eppure in molte città dell’Umbria il Pd ha deciso di consultare la base. Tranne che a Perugia.

Michele Nucci