Verso l’aumento delle telecamere

ORVIETO Si lavora per incrementare il numero delle telecamere di sicurezza. Il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza della città è stato oggetto della riunione che si è tenuta tra il vicesindaco con delega alla sicurezza, Stefano Spagnoli (foto), e i rappresentanti della polizia locale, del commissariato di pubblica sicurezza, della compagnia carabinieri, della polizia stradale e della Guardia di finanza.

"Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle forze dell’ordine – spiega il vicesindaco Stefano Spagnoli – il progetto dell’amministrazione per potenziare e ampliare la videosorveglianza sul territorio comunale andando a integrare la copertura sulle vie di accesso alla città, oltre a quelle già presidiate, e nei luoghi più sensibili, non solo nel centro storico. Vogliamo inoltre sfruttare le nuove tecnologie che oggi, attraverso il ricorso all’intelligenza artificiale, consentono un controllo ancora più efficace e la possibilità di intervenire in tempo reale su situazioni sospette.

Un primo intervento è stato intanto già pianificato e riguarda l’installazione delle telecamere sul piano pedonale superiore del parcheggio di via Roma. Nell’incontro che abbiamo avuto sono emersi importanti suggerimenti, utili per la definizione del progetto che dovrà essere presentato anche alla Prefettura.

"Il confronto e la collaborazione sono fondamentali- continua Spagnoli – perché l’intento è quello di fornire alle forze dell’ordine un efficace strumento in più nell’obiettivo comune di garantire una maggiore sicurezza della città ma anche fare in modo che una più ampia rete di videosorveglianza funga da deterrente per reati particolarmente fastidiosi come gli atti vandalici".