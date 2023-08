Verso la Giostra della Rivincita Il palio è realizzato da Flavio Favelli

di Alessandro Orfei

E’ di Flavio Favelli il palio che sarà assegnato al Rione vincitore della Giostra della Rivincita del 17 settembre. L’Ente Giostra della Quintana ufficializza l’artista che ha realizzato l’opera, alla vigilia dell’appuntamento ufficiale che presenterà ai rionali l’opera. La giornata di giovedì sarà infatti un inizio ufficiale degli appuntamenti della festa. Alle 19.15 l’appuntamento è in piazza della Repubblica con l’ostensione delle bandiere dal Palazzo comunale. I vessilli dei Rioni torneranno a sventolare dal municipio esposti dagli stessi Priori. A seguire presso la corte di Palazzo Trinci ci sarà la presentazione del palio di giostra realizzato dall’artista Flavio Favelli che andrà al vincitore della giostra della rivincita del 17 settembre. Durante la cerimonia ci sarà, anche , l’illustrazione del programma completo della Giostra di settembre 2023 con la presentazione della rivista ufficiale dell’Ente Giostra Qui. Infine verrà effettuata l’estrazione per definire l’ordine di partenza per le prove ufficiali in programma per sabato 2 settembre. Le prove sono un appuntamento particolarmente importante quest’anno, perché decreteranno l’ordine di partenza della Giostra. Il cavaliere che chiuderà la seconda tornata nel minor tempo sarà quello che, prima degli altri, sceglierà la posizione da cui partire. Binomi praticamente tutti definiti tranne il Cassero, appeso a Luca Innocenzi e al verdetto della Commissione Giustizia e disciplina dell’Ente. La riunione è prevista il prossimo 7 settembre e da lì se ne saprà di più. Parallelamente al programma ufficiale, c’è quello ‘culturale’ della Giostra. Si tratta delle conferenze "Chi non sa far stupire vada alla striglia", previsti nella sala dei paesaggi di Palazzo Candiotti. Si parte domani alle 18.30 con l’incontro dal titolo "Filati e fibre naturali dell’Umbria del 600", di Glenda Giampaoli, curatore museale. Giovedì 7 settembre alle 17.30 ci sarà il professor Guglielmo Tini che si concentrerà su "A saper ben maneggiare le gride…" Il Seicento nei Promessi sposi. Venerdì 8 settembre alle 18.30 la conferenza sarà "Foligno 1600-1630. La temperie culturale, la committenza, le arti. Un momento di storia folignate". I relatori saranno l’archeologo Luigi Sensi e la storica dell’arte Giordana Benazzi. Il ciclo di conferenze si chiude mercoledì 14 alle 18 con "La rocciata di Foligno. Cerchio, anello, spirale. Dimostrazione di destrezza", realizzata da Cinzia Perugini Carilli e illustrata da Daniele Falchi. Parteciperà la Confraternita del Sagrantino.