Verso il XX Giugno Dibattiti e cerimonie Una pergamena ai neomaggiorenni

Inaugurazioni, dibattiti ed eventi accompagnano le iniziative del Comune per le celebrazioni del XX Giugno. Oggi alle 11 inaugurazione e intitolazione dell’area verde “Santucci”. Saranno presenti il sindaco, Andrea Romizi, l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini e l’assessore alle politiche sociali, Edi Cicchi. Domani alle 11,30 a San Feliciano omaggio all’epigrafe del patriota Filippo Gasperi con deposizione di una corona di fiori alla presenza dell’assessore Gabriele Giottoli. Lunedì alle 9 - Sala dei Notari, conferimento cittadinanze ai neo-maggiorenni e alle 18 sempre alla Notari “I fatti del xx Giugno 1859: ispirarsi ai valori del passato per migliorare il futuro”. Si tratta del convegno pubblico organizzato dal Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili dell’Umbria del Grande Oriente d’Italia. Alle 23,30 cerimonia al monumento ai caduti del XX Giugno del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili dell’Umbria del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani alla presenza dell’assessore Giottoli. Martedì alle 10 in Borgo XX Giugno deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti del 1859, alla Lapide che ricorda l’ingresso delle truppe alleate a Perugia nel 1944 presso la Fondazione Agraria, alla lapide che ricorda i patrioti fucilati nel 1944 dai nazi-fascisti al Poligono di Tiro. Alle 11 al cimitero, deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e alle 11.30 - Piazza Ruggero Puletti - deposizione di una corona di alloro alla Lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi. A chiudere le celebrazioni alle 12 (Sala dei Notari) l’iscrizione all’Albo d’Oro.