Verso il voto in ordine sparso

TERNI Centrosinistra in ordine sparso e centro destra pure. Mentre la città tracolla in tutti gli indicatori economici, a due mesi e messo dal voto le coalizioni tradizionali annaspano tra veti e controvetio. L’unico candidato sindaco ufficiale resta Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, di Alternativa Popolare. Il centrodestra si divide tra la riconferma del sindaco uscente Leonardo Latini e la new entry di FdI, l’assessore al bilancio Masselli,; a sinistra Pd e M5S sono intenzionati a correre da soli. Saltato anche il tentativo di Senso Civico di riunire la sinistra. E la città, tramortita, aspetta