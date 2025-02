Verso il “Giro d’Italia“. Al via i preparativi in città

GUBBIO - Sono emerse novità sulla partenza, il 18 maggio, della Gubbio-Siena, la 18esima tappa del Giro d’Italia 2025. La città è in fermento e si prepara ad accogliere la competizione ciclistica, a partire dai lavori in Piazza 40 Martiri, che hanno la scadenza fissata per maggio, mese in cui il calendario eugubino sarà pieno di eventi.

Le novità, dunque. La partenza televisiva, che sarà ad andatura ridotta con il gruppo in fila indiana, si terrà proprio in Piazza 40 Martiri, che sarà addobbata a tema con transenne, cartelloni e striscioni del Giro d’Italia: sarà presente anche un elicottero per riprendere i ciclisti dall’alto.

Per quanto riguarda la partenza sportiva, invece, ci si dovrà spostate qualche chilometro più a ovest, sulla Ss219 “Pian d’Assino“, sul tratto parallelo alla frazione di Semonte. Inoltre, la sera precedente alla partenza, a Gubbio si svolgerà la “Notte Rosa”, dedicata proprio al Giro d’Italia.

La partenza della tappa “rosa“ è dunque un’opportunità incredibile per Gubbio, sotto molteplici punti di vista. In primis quello della visibilità, perché la città attira su di sé gli occhi di mezza Italia, senza dimenticare poi l’aspetto economico: un weekend che può far bene anche e soprattutto agli operatori commerciali.