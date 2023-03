"Verificare lo stato dei locali in cui è ospitato l’asilo Cavour"

Asilo Cavour: a cinque anni dallo spostamento i bambini sono ancora all’interno dei locali dell’ex Seminario, "locali che fin dall’inizio hanno presentato molteplici criticità, sulle quali siamo intervenuti più volte, l’ultima nel maggio 2020. Oggi, con i recenti eventi sismici che hanno riportato all’attenzione la problematica della sicurezza, abbiamo bisogno di soluzioni".

Con un’interrogazione presentata nei giorni scorsi il consigliere comunale di Castello Cambia Emanuela Arcaleni ha chiesto conto "dei contenuti delle perizie tecniche commissionate dal Comune in ordine alla sicurezza dell’edificio con riguardo alla vulnerabilità sismica dal 2017 ad oggi; se sono state risolte le criticità rilevate, nonchè quelle emerse in questi anni nei locali dell’ex Seminario e se si ritenga dunque sicuro lasciare aperte tali sezioni nei locali". Secondo il consigliere Arcaleni "il tempo per pensare soluzioni alternative c’è stato eccome" e chiede "che fine ha fatto l’ipotesi del Comune che avrebbe dovuto acquistare in locazione l’immobile dell’ex convitto Agrario per destinare il piano rialzato all’asilo Cavour. E il progetto zero – sei anni che avrebbe dovuto integrare l’offerta dei servizi per l’infanzia con quelli delle sezioni Cavour?".

Dopo cinque anni "non si sono concretizzati soluzioni: ora ci auguriamo che siano state prese in considerazione concretamente soluzioni utili allo spostamento delle classi in altri locali, che abbiano tutti i requisiti di piena sicurezza e agibilità per bambini qualora si rivelasse necessario e magari che si abbia idea di come risolvere definitivamente questa situazione", conclude il consigliere Arcaleni.