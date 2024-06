Verde pubblico: ’È ora di piantarla’. Incontro per gli alberi in sicurezza Il movimento Corrente organizza l'incontro "È ora di piantarla" a Umbertide per discutere delle migliori pratiche per la cura del verde pubblico, con la partecipazione dell'arboricoltore Pietro Maroè e altri esperti del settore. L'iniziativa segue le polemiche legate alla caduta di un grande pino in via Roma.