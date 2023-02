Ventotto concerti per gli Amici della Musica

di Alessandro Orfei

Ventotto concerti, tre master class per una realtà longeva, che regala arte a Foligno da oltre quarant’anni. Presentata ufficialmente la stagione concertistica 2023 (foto in basso) degli Amici della Musica, fatta di appuntamenti esclusivi, nuove collaborazioni e sorprese. A svelare il cartellone sono stati il presidente Giorgio Battisti, il direttore artistico Marco Scolastra, il sindaco Stefano Zuccarini e Cristiano Antonietti, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno che da sempre sostiene l’associazione. Tra gli ingredienti il saper amalgamare generi diversi e sempre nuovi, dal jazz al pop, come il concerto che sarà realizzato per i Primi d’Italia.

La Stagione accoglie vari cooncerti con dedica. Tra questi l’omaggio, nei 70 anni dalla scomparsa, al grande fisarmonicista Luciano Fancelli, originario di Capodacqua, e che fu capace di rivoluzionare la fisarmonica contemporanea, celebrato con una due giorni di convegno e musica (9 e 10 giugno). "Con le nostre stagioni musicali – ha esordito il presidente Battisti – cerchiamo di comporre un caleidoscopio di suoni, immagini, emozioni, un grimaldello capace di schiudere i nostri cuori e donarci qualche momento di felicità. Lo facciamo, fedeli alla nostra missione, aprendoci a nuove contaminazioni e contando su numerose collaborazioni. Non solo le istituzioni, pubbliche e private, ma anche le tante realtà del territorio che, come noi, si impegnano, producono idee, creano ricchezza ideale e materiale". Le note condurranno anche ai 500 anni della morte del Perugino, per arrivare al cinema di Fellini e alla musica di Rota. Rinnovato anche il Premio Mario Guidi, attraverso un accordo con il Conservatorio, che permetterà di scegliere i migliori musicisti. Il Premio Guidi 2022, il 23enne tuderte Riccardo Catria, si esibirà il 16 aprile al San Domenico insieme al pianoforte di Ramberto Ciammarughi. Questo sarà un appuntamento in collaborazione con Young Jazz Festival. Alcuni appuntamenti saranno a Spello, altri a Bevagna, portando la stagione sul territorio.

Nella città delle Gaite ci saranno Alessio Violi al violino e il grande pianista Bruno Canino (foto in alto). A Spello, in agosto, il concerto di Micrologus. "L’impegno con Amici della musica – ha detto Antonietti – non si è mai affievolito perché sposa i nostri obiettivi in ambito culturale e sociale". "Come Comune – ha spiegato Zuccarini – vi siamo sempre vicini e non possiamo che dirvi grazie per la passione e la precisione tecnica con cui portate avanti il vostro lavoro, attirando nomi di altissimo livello con mezzi che, per forza di cose, non sono illimitati".