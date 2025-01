Ventitremila multe della Municipale. Ma un quinto non viene pagato

Oltre due milioni di euro dalle multe emesse dalla Polizia municipale, per 23mila sanzioni. Questo il quadro delle multe del 2024 a Foligno, in base ai numeri con i quali il Comune traccia il punto della situazione, differenziando tra quelle incassate e quelle in attesa. Lo stato dell’arte viene esaminato dal 1 gennaio al 15 dicembre 2024 e presenta 9.058 sanzioni relative a violazioni del Codice della strada per un totale di 415.774 euro versati. Per le sanzioni relative all’eccesso di velocità (art. 142) le multe sono 9.170 e l’importo dovuto è di 688.034 euro.

Sul tutto va conteggiata la somma di 188.449 euro necessaria al Comune come spese di notifica. Per quanto riguarda invece le multe non pagate, sono quasi 5mila. Nello specifico: 2.665 per tutte le violazioni tranne quella della velocità, per un importo dovuto di 399.280 euro. Per quelle che riguardano proprio la velocità le multe della Locale sono 2.166 e i soldi da incassare da parte del Comune 336.964. L’atto specifica anche che i verbali del Codice della Strada vengono accertati solo dopo la loro notifica o contestazione in quanto solo questa rende il verbale esigibile da parte dell’Ente accertatore. Il verbale, nel corso del tempo, varia il suo importo esigibile in quanto, in base alla speciale disciplina di cui agli artt. 202 e 203 del Codice della Strada, il trasgressore è ammesso a pagare, con effetto estintivo dell’obbligazione, entro 5 giorni dalla notificazione o dalla contestazione un importo pari al minimo edittale ridotto del 30%, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla contestazione, un importo pari al minimo edittale, dopo i 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione, qualora non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo.

L’importo esigibile da imputare nell’accertamento di ogni singolo verbale, qualora risulti ancora non pagato alla data finale riferita al periodo oggetto dell’accertamento, è soggetto a successive variazioni dell’importo effettivamente esigibile in base alla disciplina sopra specificata.