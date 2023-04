Ventiduenne rapina un’anziana Identificato, finisce ai “domiciliari“

Aveva scaraventato a terra un’anziana per rubarle la borsa. Per questo un 22enne è finito agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Spoleto.

Ad eseguire gli arresti gli agenti della Polizia di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici.

L’episodio risale a qualche giorno fa ed è stato risolto a tempo di record.

Vittima un’anziana, avvicinata dal giovane che l’ha aggredita strappandole la borsa e poi l’ha fatta cadere a terra.

Nella borsa c’erano 300 euro in contanti. Con la caduta, la donna ha rimediato anche

una frattura guaribile in 40 giorni.

La gravità dell’episodio ha indotto gli investigatori del Commissariato ad effettuare, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Spoleto, rapidi e capillari accertamenti.

Gli agenti sono riusciti a ricavare dalle telecamere di videosorveglianza alcuni elementi indiziari che hanno permesso di attribuire un volto ed un nome all’autore della rapina, un 22enne, già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso

personale.

Nei suoi confronti, il Gip

presso il Tribunale di Spoleto, a seguito di richiesta della Procura della Repubblica, ha quindi emesso un’ordinanza cautelare contestandogli i reati di rapina aggravata e lesioni personali.

In particolare, a carico del giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Ieri mattina il personale del Commissariato ha provveduto a rintracciarlo e a dare esecuzione all’ordinanza cautelare.

Fondamentale dunque il

ruolo della videosorveglianza per rintracciare il giovane ladro e individuarne l’identità. Telecamere che presto saranno potenziate sul territorio della città, fornendo un ulteriore strumento di contrasto al crimine a favore delle forze dell’ordine impegnate nel garantire la sicurezza dei cittadini.

La rapina, alquanto rocambolesca, aveva suscitato particolare allarme tra i cittadini e l’individuazione, a tempo di record, del responsabile, ha fatto così tirare un sospiro di sollievo alla cittadinanza.

Alessandro Orfei