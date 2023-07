Ventidue cittadini di Porano ricevono la “Carta solidale” Inps 2023

Sono 22 i residenti di Porano che stanno ricevendo la Carta Solidale per acquisti di beni di prima necessità 2023 dell’Inps, misura introdotta dal Governo a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno. I beneficiari della card devono essere cittadini appartenenti a nuclei familiari con non meno di tre componenti, iscritti nell’anagrafe e titolari di certificazione Isee ordinare non superiore ai 15 mila euro annui. Viene data priorità ai nuclei dove è presente almeno un minore nato entro 2009. Agli uffici comunali spetta la verifica anagrafica sui nominativi comunicati e la notifica. Una volta ricevuto l’elenco dei 22 cittadini che hanno diritto alla Carta, l’Ufficio invierà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione contenente i codici con cui i cittadini potranno ritirare la card presso gli uffici postali. La carta, già carica del contributo di 382,50 euro, dovrà essere attivata entro il 15 settembre.