Ventenne aveva in casa due chili di cocaina a Perugia: arrestato dai carabinieri

Apparentemente insospettabili. Cittadini incensurati, con le carte in regola per poter stare in Italia, magari con un permesso per motivi turistici. Un periodo breve, ma intenso, durante il quale spacciare droga ininterrottamente e mettere in tasca più denaro possibile. A scadenza del visto, il ritorno in patria con i soldi a sufficienza per cambiare vita o per iniziare a farlo, fino, magari, a un nuovo viaggio per riprendere la stessa attività illecita. Una modalità che le indagini, nel tempo, hanno confermato essere stata utilizzata anche in Umbria da consorterie albanesi nello specifico. Gruppi che avrebbero operato a cavallo tra Italia e Albania, gestendo tutta la filiera dello spaccio, dall’approvvigionamento alla vendita al dettaglio, grazie ai "cavalli", sottoposti a una turnazione tanto rapida da ritenersi più sicura perché appena un pusher diventava sospetto, era già ripartito. A questo schema, potrebbe rispondere anche il ventenne arrestato in questi giorni dai carabinieri della stazione Fortebraccio. Sorpreso sul fatto, all’interno dell’appartamento dove aveva trovato alloggio da poco, perché da poco era arrivato. Incensurato, regolarmente domiciliato, un insospettabile apparentemente. Se non fosse stato per la presenza costante di un gruppo di giovani, vicini al mondo della droga, nei pressi dell’abitazione dove il ventenne alloggiava. Dopo ore di appostamento davanti all’appartamento, i militari hanno deciso di fare irruzione e, nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, oltre 2 chili di cocaina contenuta in vari involucri termosaldati, 20 panetti di hashish per un peso di 2 chilogrammi, alcune dosi di marijuana, due chili di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto e relativi sacchetti.

I carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro di 2.320 euro in banconote da 20 e 50 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il ventenne, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato portato a Capannne.